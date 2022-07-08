بوجدارية يحذر: وباء كورونا لم ينته بعد..

قال رئيس قسم الإستعجالي بمستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الصدرية بأريانة رفيق بوجدارية اليوم الجمعة,إن وباء كورونا لم ينته بعد مجددا تأكيد ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية و الحرص على مواصلة ارتداء الكمامة.

و أوضح رفيق بوجدارية, أن المتحورات المنتشرة اليوم في المنطقة و أوروبا و المتسببة في ارتفاع أرقام الاصابات هي متحورات متفرعة عن اوميكرون وهي (BA.5) و(BA.4).

و أضاف بوجدارية,أن العودة للغلق و الحجر الصحي لم يعد ممكنا حاليا مشددا على ضرورة استكمال التلاقيح اللازمة لتعزيز المناعة ضد هذا الفيروس.

وأكد الدكتور بوجدارية, في تصريح لاذاعة الجوهرة أف ام أن أهم نقطة هي الحرص على استكمال التلاقيح بالنسبة للمسنين وتعزيز مناعتهم بالجرعة الرابعة مؤكدا أنه تم علميا اثبات أن المناعة تضعف بعد 6 أشهر بالنسبة لمن تتجاوز أعمارهم 65 سنة و بعد 3 أشهر بالنسبة لمن تتجاوز أعمارهم 3 أشهر.

وأشار إلى أن الوفيات المسجلة في تونس حاليا بكورونا ليست ناتجة عن الالتهاب الحاد الذي تخلفه الاصابة بل في معظمها ناتجة عن الأمراض المزمنة التي يعاني منها المصاب.