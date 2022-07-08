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كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

2022/07/08 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجل خلال 24 ساعة المنقضية (من السابعة منصباح أمسن الخميس، إلى السابعة من صباح الجمعة) نزول كميّات متفاوتة من الأمطار على عدد من مناطق البلاد في يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.

//ولاية القيروان// القيروان 5 / الشبيكة 9 / بوحجلة 5 / منزل المهيري 15 /

//ولاية المهدية// شربان 1 / بومرداس 3 / السواسي 11 / الجم 4 /

//ولاية القصرين// جدليان 1 / العيون 4 / فوسانة 1 / القصرين الشمالية 2 / سبيطلة 11 / القصرين الجنوبية 1 /

//ولاية سيدي بوزيد// سيدي بوزيد 1 / سيدي علي بن عون 12 /

//ولاية صفاقس// صفاقس المدينة 1 / صفاقس المطار 1 /

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