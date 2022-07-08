تأمين 316 عيادة لفائدة الحجيج التونسيين خلال يوم عرفة وعدم تسجيل حالات خطيرة تستوجب التحول الى المستشفى

تولت البعثة الصحية للحجيج التونسيين، اليوم الجمعة، الموافق ليوم عرفة ، تأمين 316 عيادة لفائدة حجاج بيت الله الحرام، وفق ما أكده لـ(وات) رئيس البعثة، شكري حمودة.

وأجرت البعثة الصحية، وفق شكري حمودة، خلال هذا اليوم، عيادات لفائدة عدد من الحجيج في أمراض أنف وحلق وحنجرة دون ارتفاع في حرارة الجسم، وعيادات أخرى شملت أعراضا لأمراض جلدية نتيجة الإحتكاك ولباس الإحرام خاصة عند الحجيج من الذكور، بالاضافة إلى عيادات في صفوف عدد من مرضى السكري المعالج بالأنسولين بعلاقة بسلسلة التبريد.

وأكد نفس المصدر أن البعثة الصحية لم تسجل ضربات شمس و لا حالات خطيرة تستوجب التحول إلى المستشفى.

ويذكر أنه خلال الفترة الأولى من الحج والتي امتدت من 21 جوان إلى 7 جويلية الجاري، تاريخ التنقل إلى المشاعر المقدسة (عرفة و منى)، أمنت البعثة الصحية التونسية 2333 فحصا وعلاجا طبيا، و 134عناية صحية في وحدة المراقبة والعزل، كما تم تحويل 54 مريضا إلى المستشفيات السعودية للقيام بكشوفات معمقة للأمراض غير السارية.