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سوسة: حملة أمنية تسفر عن ايقاف 108 من المفتش عنهم

2022/07/08 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أسفرت حملة امنية انتظمت مساء امس الخميس بولاية سوسة بمشاركة فرق من الامن العمومي والحرس الوطني ووحدات التدخل بالخصوص عن ايقاف 108 اشخاص من المفتش عنهم من اجل قضايا مختلفة، وفق ما أكده رئيس إقليم الامن الوطني نبيل الشطي ل”وات”

وأوضح الشطى انه تم في اطار هذه الحملة الأمنية الكبرى، مداهمة المشتبه بهم في محلات سكناهم ومخابئهم، كما تم التثبت من هوية عدد من المشبوهين من رواد المقاهي

وأضاف ان هذه الحملة اسفرت كذلك في المجال المروري عن تحرير 472 مخالفة مرورية مختلفة و285 مخالفة مرورية من اجل تجاوز السرعة “رادار” وتحرير 71 محضرا عدليا و48 محضرا جبائيا.

وتم في اطار الحملة حجز 97 دراجة نارية بدون وثائق بالإضافة الى حجز سيارتين مفتش عنهما مروريا

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