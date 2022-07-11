قبلي: تسجيل حالة وفاة و106 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” خلال أسبوعين

سجّلت مصالح الادارة الجهوية للصحة بقبلي حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” بمعتمدية سوق الاحد، خلال الفترة الممتدة بين 25 جوان المنقضي و8 جويلية الجاري، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات المصرّح بها للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة منذ بداية الجائحة الى اليوم الى 586 حالة، وفق ما أكده، اليوم الاثنين، رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد.

وكشف علي الحداد، في تصريح لـ”وات”، عن رصد 106 إصابات جديدة بالفيروس خلال ذات الفترة من اجمالي 259 عينة تحليل بنسبة ايجابية للتحاليل تقدر بـ 40.9 بالمائة، وتتوزع على معتمدية قبلي الشمالية بـ 35 حالة، ومعتمدية قبلي الجنوبية بـ 16 حالة، اضافة الى معتمدية دوز الشمالية بـ4 حالات، وحالتين بمعتمدية دوز الجنوبية، كما تم تسجيل 23 حالة اصابة بمعتمدية سوق الاحد، و5 حالات بمعتمدية الفوار، فضلا عن 21 حالة ايجابية جديدة بمعتمدية رجيم معتوق.

وأشار المصدر ذاته إلى ان نسبة الحدوث تعتبر مرتفعة بكل من معتمدية رجيم معتوق التي سجلت 399.4 حالة على كل 100 ألف ساكن خلال المدة المذكورة ومعتمدية قبلي الشمالية التي سجلت 102.7 إصابة على كل 100 الف ساكن.

وأوضح، في ذات السياق، ان العدد الجملي للاصابات بفيروس كورونا الذي المسجّل بالجهة منذ بداية الجائحة الى حدود يوم 8 جويلية الجاري بلغ 19187 حالة.