جريمة قتل في سوسة..

أكد القاضي معز اليوسفي، المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية و الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1،في تصريح لجوهرة اف ام أنّه وقع فجر اليوم الإثنين إعلام الوحدات الأمنية بوجود جثة شاب من مواليد 1995 مطعون عدّة طعنات بآلة حادة على مستوى الصدر والرقبة والظهر أصيل حومة قشقش سيدي عبد الحميد.

فقامت الوحدات الأمنية المعنية تحت إشراف النيابة العمومية بالتحول على عين المكان، أين تم الإذن بإجراء التحريّات الأوّلية الميدانية ومعاينة الجثة والإذن بموجبات التساخير الفنية والطبية المستوجبة في الغرض، لكشف الحقيقة، وذلك لوجود شبهة ارتكاب جريمة قتل عمد وإتمام ما توّجب من أبحاث، وفق نفس المصدر.