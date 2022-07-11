184 إصابة جديدة بكورونا في القيروان منذ 3 جويلية، والوضع يستوجب ملازمة الحذر..

سجلت ولاية القيروان، خلال الفترة من 3 إلى 10 جويلية الجاري، 184 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفق المدير الجهوي للصحة، معمر الحاجي.

وأفاد الحاجي في تصريح ل”وات”، الاثنين، بأن “عدد الإصابات في الجهة في ارتفاع متواصل خلال هذه الفترة”، واصفا الوضع ب “غير الخطير، ولكنه يستوجب ملازمة الحذر، مع إجراء التلاقيح والالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي”.

وتتوزع الإصابات المسجلة، حسب المعتمديات، إلى 131 إصابة في القيروان المدينة و31 بالعلا و11 إصابة بالشراردة، في حين تتوزع بقية الإصابات بين 3 و4 على باقي المعتمديات.

وأضاف معمر الحاجي أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة منذ 30 جوان المنقضي إلى غاية يوم 10 جويلية، أغلبها لدى كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، ولم يتلقوا جرعات التلقيح، أو لم يتموا بعضها.

ولفت إلى أنه في إطار تقريب خدمات التلقيح من المواطنين، تم وضع 10 مراكز قارة وفق روزنامة عمل محددة لكل مركز تلقيح، ستنطلق في العمل بداية من اليوم الاثنين من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر.