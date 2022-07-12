تحذير من خطورة الوضع الوبائي بهذه الجهة..

الكاف 12 جويلية ( وات/ مكتب الكاف) – سجّلت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الثلاثاء، في تحيينها اليومي لتطور الوضع الوبائي لجائحة “كورونا”، 172 إصابة جديدة بعدوى الفيروس، وذلك من مجموع 324 تحليلا مخبريا لعيّنات رفعت بتاريخ 10 جويلية مع عدم تسجيل أية حال وفاة، وفق ما صرح به رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الإدارة، عبد الباقي الجمني، لـ”وات”.

وأكد الجمني، في هذا الصدد، أنّ جلّ الإصابات خفيفة ولا تشكل خطورة على المصابين نظرا لنسبة التلاقيح المرتفعة التي أنجزت بالجهة والتي فاقت 92 بالمائة، على حد قوله، مضيفا أن 17 شخصا فقط يقيمون بتاريخ اليوم في الأقسام العادية في المستشفيات ودون تسجيل أية حالات إيواء في أقسام الانعاش.

وبموجب الإصابات الجديدة، يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” في ولاية الكاف منذ بداية انتشار الوباء إلى 27 ألفا و574 مصابا منهم 752 يخضعون حاليا إلى الحجر الصحي في حين استقر عدد الوفيات الجملية في حدود 770 وفاة.

وسجلت كل من الكاف المدينة ومدينة السرس نسب إصابة مرتفعة، وفق نفس المصدر، وهو ما دفع الإدارة الجهوية للصحة بالكاف إلى دعوة أهالي المنطقتين إلى ضرورة القيام بالتلاقيح وخاصة جرعات التعزيز لفائدة كبار السنّ، واحترام البرتوكول الصحي بكل مكوّناته.