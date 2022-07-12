قابس: تسجيل 144 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 144 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” وتتوزع الى 129 اصابة بقابس الجنوبية، و8 اصابات بقابس المدينة، واصابتين بكل من المطوية وقابس الغربية، واصابة واحدة بكل من غنوش ووذرف ومطماطة الجديدة، وذلك من مجموع 283 عيّنة تحليل.

وبموجب الإصابات الجديدة المسجّلة، يبلغ العدد الجملي للمصابين بالوباء في الجهة منذ بداية الجائحة 30 ألفا و273 مصابا ومصابة تجاوز 29 ألفا و273 منهم مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، فيما تعدّ الجهة حاليا 757 حالة نشطية تتوزع الى 407 حالات بقابس الجنوبية، و150 حالة بوذرف، و75 بمارث، و54 بمطماطة الجديدة، و22 بقابس المدينة، و21 بالمطوية، و12 بالحامة، و7 حالات بقابس الغربية، و6 بمنزل الحبيب، و3 حالات بغنوش.

ويبلغ عدد المرضى المقيمين حاليا بأقسام “كوفيد 19” بالجهة 10 مرضى، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 189 اصابة لكل 100 الف ساكن.