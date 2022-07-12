عاجل-في أول ظهور لها: جمعية نماء تكشف علاقتها بحمادي الجبالي..

نفى عضو هيئة الدفاع عن جمعية نماء المحامي انتماء القيادي السابق في حركة النهضة حمادي الجبالي للجمعية بأي شكل من الاشكال منذ تأسيسها مؤكدا انه تم الزج ببعض الأسماء في هذا الملف ليتم توظيفها سياسيا، وفق تهم كيدية، حسب وصفه.

كما قال عضو هيئة الدفاع المحامي مختار الجماعي إن الندوة الصحفية التي تم عقدها اليوم اجبروا على القيام بها اجبارا في ظل ما تتعرض له الجمعية من محاكمات اعلامية وحملة شيطنة حيث يتم الترويج على انها جمعية خيرية في حين انها جمعية تنموية تعمل في نطاق الشفافية سواء على مستوى التسيير أو التمويل.

وقد نفى في الخصوص صحة المبالغ التي يتم الترويج لها على انها ميزانية الجمعية و المقدرة بـ20 مليار وتحدى النيابة العمومية في اثبات ذلك وفق ما نقلته موزاييك.