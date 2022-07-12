جندوبة: إخماد عدد من الحرائق بمعتمديتي بوسالم وبلطة بوعوان

أخمد أعوان الحماية المدنية ببلطة بوعوان بمعاضدة اعوان الغابات وعدد من المواطنين، صباح اليوم الثلاثاء، حريقا شبّ بغابة صنوبر وأشجار زيتون قريبة من عمادة السكاكحة من معتمدية بلطة بوعوان ومنعوا وصولها الى المتساكنين الذين عاشوا ليلة من الخوف.

كما تمكن أعوان آخرون وعدد من المواطنين المتطوّعين، فجر اليوم أيضا من السيطرة على حريق شبّ منتصف ليل البارحة بالغابة المحاذية لوادي مجردة بمنطقة سيدي علي الجبيني من معتمدية بوسالم.

وحسب ما ذكره عدد من متساكني المنطقة، في تصريحات متطابقة لـ”وات”، فان الحريق استهدف مساحات هامّة من أشجار “الأوكاليبتيس” و”الطرفاء” و”الاكاسيا” المغروسة لحماية الأراضي الزراعية من الانجرافات والفيضانات.

كما تمّ مساء أمس إخماد عدة حرائق أخرى شبّت بعدد من الأراضي الزراعية او ما يعبّر عنه محليا بـ”الحصيدة” بكل من منطقة “الصخيرة” و”الحمام” من معتمدية بلطة بوعوان و”دزيرة” من معتمدية بوسالم إضافة الى اخماد حريق شبّ بمصب الفضلات التابع لبلديتي بوسالم وبلطة بوعوان.

وأبرز رئيس فرقة الحماية المدنية بعتمديتي بوسالم وبلطة بوعوان، شكري اليعقوبي، في تصريح لـ”وات”، ان أغلبية الحرائق التي شبّت بين يوم أمس الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء شملت أراضٍ تم حصدها ولم تخلف اضرارا، باستثناء الحريق الذي التهم عدد من أشجار الصنوبر واشجار زياتين تابعة لعدد من السكان بمنطقة السكاكحة، وفق تأكيده.