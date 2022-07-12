الجامعة العامة للنقل تعلن عن إلغاء الإضراب بالشركة التونسية للملاحة



أعلنت الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عن إلغاء الإضراب بالشركة التونسية للملاحة، الذي كان مبرمجا يومي 17 و18 جويلية الجاري، وذلك إثر التوصل إلى اتفاق مع الطرف الإداري حول جملة من المطالب خلال جلسة انعقدت، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة النقل.

وكانت النقابات الأساسية بالشركة التونسية للملاحة، بكل أسلاكها، قد هددت بالدخول في إضراب عام عن العمل يومي 17 و18 جويلية الجاري احتجاجا على ما اعتبرته ممطالة من رئاسة الحكومة وإدارة الشركة التونسية للملاحة في تطبيق محضر اتفاق 6 و7 أفريل 2021 خاصة فيما يتعلق بكيفية احتساب الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج على قاعدة الأجر الخام وتسوية وضعية المتعاقدين.