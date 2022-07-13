تغيير مراكز اقتراع مسجلين دون علمهم: عتيد تدعو لفتح تحقيق..

دعت منظمة عتيد في بلاغ، إلى فتح تحقيق في مضمون بلاغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص التفطن لتغيير مراكز الاقتراع لمسجلين دون علمهم ونشر نتائجه.

كما دعت إلى توضيح الخصائص الفنيّة لمنظومة التسجيل الآلي وضمانات السلامة المعتمدة ومدى نجاعتها والكشف عن مواطن الخلل والثغرات التي مكنت من تغيير مراكز الاقتراع لمسجلين دون علمهم، إضافة إلى نشر نتائج التدقيق في السجل الإنتخابي وتوضيح الطريقة والآليات المعتمدة في هذا التدقيق.

وطالبت عتيد بنشر إحصائيات التسجيل والتحيين وتوضيح الطريقة المعتمدة للتسجيل الآلي في ما يخص توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع.

واعتبرت المنظمة ان مصداقية وسلامة و نزاهة السجل الإنتخابي من أهم المعايير التي يجب احترامها والحرص الشديد عليها، مشددة على ضرورة استجابة الهيئة للمطالب المضمنة في هذا البيان واحترام مبدأ الشفافية الكاملة في أعمالها مع تبيان الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان سلامة السجل وتلافي الثغرات التي أدت إلى تغيير مراكز اقتراع مسجلين دون علمهم وما يمكن أن يوجد من مخاطر أخرى، حسب نص البلاغ.