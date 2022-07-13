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عاجل: الاتحاد يكشف حقيقة زيارة ثانية للطبوبي إلى الجزائر..

2022/07/13 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

نفى الاتحاد العام التونسي للغشل في بيان ما نشرته أحد المواقع الالكترونية حول ”زيارة ثانية يقوم بها الأمين العام للمنظمة إلى الجزائر يوم 16 جويلية 2022”.

واعتبر أنّ هذا الخبر “عار من الصحّة ودُسّت فيه عبارات مغرضة من قبيل “أيام قبل الاستفتاء” لغايات مغرضة”.

وأشار البلاغ إلى أنّ نشاط قيادة الاتحاد معلن ويبرمج وفق أجندات الاتحاد وعلاقاته النقابية عبر العالم وليس من أساليب الاتحاد التسريب أو التخفّي، داعيا إلى التحرّي والاتصال بالجهات الرسمية في الاتحاد والكفّ عن نشر الأخبار الزائفة التي تخفي وراءها نوايا مسيئة في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به بلادنا.

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