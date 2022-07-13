“الهايكا” تقرر الإيقاف النهائي لهذا البرنامج..

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا”، في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 جويلية 2022 ، الإيقاف النهائي لبرنامج “ميروار” ((miroir الذي يتم بثه على القناة الإذاعية الخاصة “صبرة أف.أم” (تبث من القيروان).

وأوضحت “الهايكا” في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء، أن قرار مجلسها جاء نتيجة الخروقات المسجلة في حلقة 6 جوان 2022 من البرنامج، والتي تجعل الإذاعة في حالة عود.

كما قرر مجلس الهيئة عدم إعادة بث الحلقة موضوع القرار، وسحبها من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، والالتزام بتنفيذ قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال.