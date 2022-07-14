الكاف: تدعيم مستشفيات الجهة بـ 13 طبيبا مختصا و39 إطارا شبه طبي



تدعّمت الجهة الصحية بولاية الكاف خلال هذه الأيام بـ13 طبيبا مختصا و39 إطارا شبه طبي (ممرضين وتقنيين ساميين)، وذلك في إطار توزيع حصة التجنيد لسنة 2022، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة، عبد الباقي الجمني، في تصريح لـ”وات”.

وتتوزع الاختصاصات الطبية على 5 أطباء جراحة عامة، وطبيبي (2) أطفال، وطبيب نساء وتوليد، وطبيب معدة وامعاء، وطبيب تخدير وإنعاش، وطبيب اذن وأنف وحنجرة، وطبيب عيون، وطبيب كلى، الى جانب 02 صيادلة.

وينتظر أن تسهم هذه الاضافات النوعية، وفق نفس المصدر، في تحسين الخدمات الطبية بالجهة التي عانت طويلا من نقص حاد في طبّ الاختصاص وفيالإطار الطبي وشبه الطبي بمستشفياتها.