الاطاحة بمعينة منزلية قامت بسرقة مصوغ مؤجرها..وهذه قيمة المحجوزات..

“كرونيكور” بقناة تلفزية: ايقاف فنان بتهمة التحيل..#خبر_عاجل

عاجل: تونس دخلت فعليا في الموجة السادسة لكورونا..وهذا موعد انتهائها..

وفاة شاب في حادث مرور بقفصة..

بورصة تونس تنهي حصة الخميس على ارتفاع بنسبة 0،2 بالمائة

2022/07/14 أخبار, المصدر مع وات

– أقفلت بورصة الاوراق المالي بتونس، حصة، الخميس، على منحى إيجابي، ليسجل مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” ارتفاعا بنسبة 0،2 بالمائة عند مستوى 7556،6 نقطة وسط حجم تبادل جملي بلغت قيمته 2،5 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم ” السكنى” قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 4،2 بالمائة (2،220 دينار). كما ارتفع سهم الشركة التونسية للبلور بنسبة 2،1 بالمائة (9،440 دينار) محققا حجم تداول بقيمة 239 ألف دينار.

وفي المقابل، تراجع سهم اسمنت بنزرت بنسبة 4،1 بالمائة (1،640 دينار)، مسجلا حجم تداول ضعيف لم تتجاوز قيمته 3 آلاف دينار.

وتقهقر سهم شركة ” مونوبري” بنسبة 4،1 بالمائة (4،700 دينار) محققا حجم تداول بقيمة 18 ألف دينار.

واستأثر سهم ” أدوية” بأكبر حجم تداول خلال الحصة ليبلغ قيمة 372 ألف دينار، ما يعادل نسبة 15 بالمائة وبلغ سعر السهم 5،360 دينار.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn