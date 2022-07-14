بورصة تونس تنهي حصة الخميس على ارتفاع بنسبة 0،2 بالمائة

– أقفلت بورصة الاوراق المالي بتونس، حصة، الخميس، على منحى إيجابي، ليسجل مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” ارتفاعا بنسبة 0،2 بالمائة عند مستوى 7556،6 نقطة وسط حجم تبادل جملي بلغت قيمته 2،5 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم ” السكنى” قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 4،2 بالمائة (2،220 دينار). كما ارتفع سهم الشركة التونسية للبلور بنسبة 2،1 بالمائة (9،440 دينار) محققا حجم تداول بقيمة 239 ألف دينار.

وفي المقابل، تراجع سهم اسمنت بنزرت بنسبة 4،1 بالمائة (1،640 دينار)، مسجلا حجم تداول ضعيف لم تتجاوز قيمته 3 آلاف دينار.

وتقهقر سهم شركة ” مونوبري” بنسبة 4،1 بالمائة (4،700 دينار) محققا حجم تداول بقيمة 18 ألف دينار.

واستأثر سهم ” أدوية” بأكبر حجم تداول خلال الحصة ليبلغ قيمة 372 ألف دينار، ما يعادل نسبة 15 بالمائة وبلغ سعر السهم 5،360 دينار.