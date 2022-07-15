الشركة التونسية للملاحة تؤكد أن سبب إلغاء رحلة تونس – مرسيليا هو حدوث عطب بأحد محركات السفينة ” قرطاج”

أوضح المدير المركزي لنقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة، سمير ثموني، أن سبب إلغاء رحلة تونس – مرسييا والتي كانت مبرمجة يوم الخميس 14 جويلية 2022، هو عطب طال إحدى محركات السفينة ” قرطاج”.

وبين أنه يمكن للمسافرين الحاجزين على السفرة الملغاة ( 150 مسافرا)، تغيير موعد سفرهم دون دفع معاليم إضافيّة على رحلتي تونس-جنوة، يوم الجمعة 15 جويلية 2022 في حدود الساعة الثالثة مساء، وعلى متن السفينة “تانيت”، أو عبر رحلة تونس-مرسيليا، مباشرة، يوم الأحد 17 جويلية 2022 على الساعة السادسة مساء، على متن السفينة ذاتها ( تانيت).

واوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الجمعة، أنه تم إصلاح العطب الذي طال السفينة ” قرطاج” وستؤمن، اليوم الجمعة، نقل 2200 مسافرا من مرسيليا نحو تونس، وذلك على الساعة الثامنة مساء، وهو الموعد المحدد سابقا للرحلة.

وأشار، إلى أن الشركة التونسية للملاحة، باستثناء الرحلة المذكورة سالفا، قد أمنت، منذ انطلاق الموسم في 20 جوان 2022، جميع الرحلات في موعدها وذلك عبر سفينتي ” قرطاج” و” تانيت”.

يذكر أن الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتّحاد العامّ التونسي للشغل، قد أعلنت إلغاء الإضراب بالشركة التونسية للملاحة، الذي كان مبرمجا يوميْ 17 و18 جويلية الجاري، وذلك إثر التوصّل إلى اتّفاق مع الطرف الإداري حول جملة من المطالب خلال جلسة انعقدت، ، بمقر وزارة النقل.

وكانت النقابات الأساسية بالشركة التونسية للملاحة، بكلّ أسلاكها، قد هدّدت بالدخول في إضراب عامّ عن العمل يومي 17 و18 جويلية الجاري احتجاجا على ما اعتبرته ممطالة من رئاسة الحكومة وإدارة الشركة التونسية للملاحة في تطبيق محضر اتفاق 6 و7 أفريل 2021 خاصّة في ما يتعلق بكيفية احتساب الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج على قاعدة الأجر الخامّ وتسوية وضعية المتعاقدين.