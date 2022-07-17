منوبة : تسجيل 25 مخالفة منذ انطلاق الحملة الدعائية الخاصة باستفتاء 25 جويلية حول الدستور، واحالة عدد منها على النيابة العمومية

ارتفع عدد مخالفات وخروقات الحملة الخاصة باستفتاء 25 جويلية حول الدستور، بالدائرة الانتخابية في منوبة، من 6 مخالفات، خلال الأسبوع الأوّل، الى 25 إلى حدود صبيحة اليوم الاحد ، وفق تصريح رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة، سماح المدوري، الى صحفية مكتب( وات) في منوبة .

وأشارت إلى أن جملة المخالفات منذ بداية الحملة تتوزّع بين 19 معاينة مخالفة وحجز للافتات وملصقات ومعلقات دعائية، سيتم إحالة أغلبها على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في منوبة، كجرائم انتخابية، و06 محاضر معاينة مخالفة تعلقت لصور ومعلقات دعائية اغلبها بالمعلقات الاشهارية الثابتة بمحطات المترو في الجهة.

وبيّنت أن عددا من الملصقات والمعلقات كانت مجهولة، ولأطراف غير مشاركة في الحملة، ولم يتم تحديد المسؤول عنها، فيما تعلّقت بقية المخالفات، باستعمال شعار

الجمهورية أو الراية الوطنية، الذي يحجّره الفصل 61 من القانون الانتخابي، ووضعها في الأماكن غير المسموح بها ، وغير المخصّصة لها في أماكن التعليق ، فضلا عن تنظيم أنشطة غير مصرّح بها .

وأكّدت تواصل متابعة أعوان مراقبة الحملة البالغ عددهم 33 عونا لمتابعة سير الحملة التي سجّلت 9 أنشطة مصرّح بها الى حدود امس السبت ، ومراقبة مدى استجابتها للشروط القانونية المعمول بها .

وتأتي هذه المخالفات ، في الوقت الذي تشهد فيه الحملة نسقا متوسطا ، اقتصر على انشطة ثلاثة أطراف وهم حزب التيار الشعبي وجمعية “المليون ريفية وبدون أرض” والشخص الطبيعي طارق الخوفي، ونشاط وحيد للشخص الطبيعي حمزة العوينتي ، وفق برناج الحملة المصرّح به لدى الهيئة الفرعية.

وكان لصق المعلقات من قبل الاطراف المشاركة في الاستفتاء ،في اماكن التعليق التي خصصتها الهيئة بالتنسيق مع البلديات ، وعددها 44 مكانا ضعيفا جدا، حيث اقتصر على الاطراف المشار إليها سابقا، وبصفة متفاوتة بين الاماكن، فضلا عن حزب آفاق تونس المشارك ب”لا” في حملة الاستفتاء ، والذي اكتفى بوضع المعلقات دون تنظيم أنشطة دعائية الى حدّ الآن .

يشار الى الهنية الفرعية قد تسلّمت صباح اليوم الأحد المواد الإنتخابية المتمثلة في اوراق الاقتراع ومحاضر الفرز ، الصناديق ، الحبر، ومحاضر المعاينة وغيرها وذلك استعدادا لإستفتاء 25 جويلية 2022 ،وستتولى الهيئة توزيعها على مراكز ومكاتب الاقتراع يوما قبل تاريخ الاستفتاء وفق نفس المصدر.