منشد “الثورة التونسيّة” في ذمّة الله

عاجل: خلع مكتب الأستاذة سعيدة قرّاش.. وهذه التفاصيل

هام: السيارات الليبيّة والجزائريّة معفيّة من الكبّالات في هذه المناطق

من بينهم راشد الغنوشي وعبير موسي: هذه أبرز الشخصيات التي تمّت محاولة تغيير بياناتهم في السجل الانتخابي #خبر_ عاجل

هام: هذا آخر أجل للانتفاع بالعفو الاجتماعي

2022/07/18 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

ذكّر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كافّة المدينين من المؤسّسات والعاملين لحسابهم الخاصّ في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي أن آخر أجل للانتفاع بالعفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي يوم 27 جويلية 2022.

وأشار الصندوق إلى أن الراغبين في تسوية وضعيتهم والانتفاع بامتيازات العفو الاجتماعي الاتصال بالمكاتب الجهوية والمحلية وخلاص الديون المتخلدة بذمتهم إمّا دُفعة واحدة أو على أقساط شهريّة وفق روزنامة دفع تُبرم في الغرض وذلك للانتفاع بطرح كلّي أو جزئي لخطايا التأخير وفقا للشروط التالية :
1- بالنّسبة للمؤسّسات
طرح كلّي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهريّة على مدّة أقصاها 3 سنوات.
طرح جُزئي و آلي بنسبة 50% من مبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كـامل أصـل الدين و مصاريف التتّبع بأقســــاط شهريّة على مدّة أقصـــاها 5 سنوات.
2- بالنّسبة للعاملين لحسابهم الخاص
طرح كلّي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع بأقساط شهريّة على مدّة أقصاها 5 سنوات.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn