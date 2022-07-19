مقتل شخص و اصابة 4 آخرين في اطلاق نار بفرنسا

قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار بأحد مقاهي الشيشة بالدائرة الحادية عشرة في العاصمة الفرنسية باريس، وفق ما أوردت وسائل إعلام فرنسية.

وقد ألقت الشرطة القبض على أحد المشتبه بهما، بينما فر الثاني. وعُثر على سلاح آلي قرب مسرح الجريمة التي ما تزال دوافعها مجهولة.

ونقل موقع صحيفة لو باريزيان عن مصدر مقرب من التحقيقات قوله بأنّ شخصان نزلا من سيارة وبحوزة أحدهما مسدسا عيار 9 ملم فيما يحمل الآخر بندقية كلاشنيكوف، وقاما بفتح النار على رجلين كانا جالسين بالفضاء الخارجي للمقهى، مرجّحا أنّ تكون تصفية حسابات وراء الجريمة.

وقال رئيس بلدية الدائرة الحادية عشرة بباريس في تغريدة على تويتر إنّ حرفاء المقهى تمكّنوا من الإمساك بأحد المهاجمين، وهو قاصر يقطن بضاحية سان سان دوني، فيما لاذ شريكه بالفرار.