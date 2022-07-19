عاجل: أجنبيّة تترك رضيعها قرب محطّة مترو أريانة وتلوذ بالفرار

حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد يحسم موقفه من دستور قيس سعيّد

صندوق النقد الدولي: مفاجآت غير سارّة خلال المراجعات المقبلة..

عاجل: شاب يضرم النّار في جسده ببنزرت

شاب يعتدي على شقيقته بالعنف الشديد.. وهذا ما تقرّر في حقّه (صورة)

2022/07/19 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكّدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ إيقاف المعتدي على شقيقته بالعنف الشديد بعد تقديم شكاية ضدّه لدى الفرقة المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمدنين.

وتداول مستخدمو موالقع التواصل الاجتماعي في تونس صورة لفتاة تحمل أثار عنف شديد على وجهها بعد اعتداء شقيقها عليها. ونسبت للفتاة تصريحات أكّدت فيها تعرّضها للعنف الشديد على يد شقيقها في مناسبات عديدة دون أن تتدخل عائلتها لدفع أذاه عنها، وفق روايتها.

وبادرت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالتنسيق مع الأخصائية النفسانية بالجهة قصد تأمين الإحاطة النفسية لفائدة الضحية ومرافقتها لتجاوز الصعوبات على إثر الصدمة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn