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سوسة: ضبط 14 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة بشط مريم قبل اجتيازهم للحدود البحرية خلسة

2022/07/19 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات


تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بشط مريم التابع لمنطقة الحرس الوطني بسوسة، فجر اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة نحو إيطاليا، بعد ضبطها لـ14 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة منهم 7 نساء وطفل (9 سنوات) ورضيعين.
وأفاد مصدر امني، في تصريح لـ”وات”، ان المجتازين الافارقة اعترفوا بعد جلبهم إلى مقر الوحدة الأمنية انهم اتفقوا مع شخص تونسي على ان يلتقوا معه بشاطئ شط مريم والإبحار منه خلسة نحو إيطاليا، مضيفا انه تم اعلام النيابة العمومية التي أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

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