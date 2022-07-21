زغوان: تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في ظلّ ضعف نسب الإقبال على التلقيح

سجّلت ولاية زغوان، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، 53 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من جملة 89 عينة خضعت للتحاليل المخبرية والسريعة، أي بنسبة حدوث بلغت 59.55 بالمائة، ليرتفع بموجب ذلك إجمالي الإصابات إلى 13774 حالة منها 5 حالات يخضع أصحابها حاليا للعلاج بوحدتي “كوفيد” بزغوان والفحص.

وذكر مدير الصحة الأساسية، نبيل الورفلي، لـ”وات”، أن نسبة الإقبال على التلقيح لأول مرة أو على جرعات تعزيز المناعة ضعيفة جدا وتكاد تكون معدومة، رغم فتح 6 مراكز للتلقيح بحساب مركز بكل معتمدية لتقريب هذه الخدمات للمواطن، وهو ما ساهم، وفق تقديره، في ارتفاع عدد الإصابات في الجهة.

ولفت إلى أن فترة الصيف التي عادة ما تشهد تجمّعات كبيرة للمواطنين بالشواطئ وفضاءات المهرجانات والأفراح، قد تتسبب في انتشار عدوى الفيروس، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية خاصة وظرفية، وفق تأكيده.