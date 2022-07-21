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أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل يدعون قيس سعيد إلى إصدار مرسوم يضمن تشغيلهم كبديل للقانون عدد 38

2022/07/21 أخبار, المصدر, تونس, مجتمع

دعت تنسيقية أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، الخميس، خلال ندوة صحفية، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الاسراع بإصدر مرسوم رئاسي يضمن تشغيل ضمن الوظيفة العمومية من طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا كبديل للقانون عدد 38 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي والذي رفض قيس سعيد تطبيقه.

وطالبت ممثلة المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا يسرى الناجي في تصريح لـ(وات)، بضرورة جرد الشغورات في كامل تراب الجمهورية عن طريق لجنة تعين من طرف رئيس الجمهورية وممثل عن أصحاب الشهائد العليا لضمان الشفافية بالإضافة إلى إعداد منصة ترتب هذه الفئة حسب العمر وسنة التخرج بالإضافة إلى عددهم بولايات الجمهورية.

وقالت إن أصحاب الشهائد العليا سينظمون يوم 26 جويلية بعد يوم من موعد الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد، وقفة احتجاجية للمطالبة بمحاسبة الأشخاص الذين دخلوا عن طريق العفو التشريعي العام في العشرية الأخيرة والولاءات فضلا عن اعتماد الشهائد المزورة في عمليات الانتداب، حسب قولها.

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