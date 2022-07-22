تفحّم جثّة كهل اثر اصطدام شاحنة ثقيلة بشجرة بقفصة.. وهذه التفاصيل #خبر_ عاجل

شهدت منطقة عبد الصادق القريبة من معتمدية السند صباح اليوم الجمعة 22 جويلية حادثا مروريا أليما نتج عنه وفاة سائق شاحنة ثقيلة إثر تفحم جثته بسبب اصطدام شاحنته بشجرة على حافة الطريق الوطنية رقم 14 الرابطة بين قفصة وصفاقس الأمر الذي أدى إلى اشتعال الشاحنة ووفاته داخلها.

وحسب ما أفاد به العميد رؤوف المرواني المدير الجهوي للحماية المدنية بقفصة يُرجح أن يكون الحادث ناجما عن سكتة قلبية أصيب بها القتيل ،حيث قال بعض الشهود إنه توقف لطلب التزود بالماء قبل فترة زمنية قليلة من وقوع الحادث ،خاصة وأنه لم يتمكن من الخروج من الشاحنة عند وقوع الاصطدام .

وتوجه ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة لمكان الحادث لمعاينة الجثة والاذن بفتح تحقيق في أسباب الوفاة الحقيقية .