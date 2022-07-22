عاجل: اشتباكات عنيفة في طرابلس…

هكذا سيكون طقس اليوم الجمعة 22 جويلية

غدا انطلاق فترة الصمت الانتخابي بالخارج..

عاجل: السلطات الجزائريّة تسلّم تونس المدير العام السابق للمخابرات

المنستير: النيابة العمومية تحيل شخصا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لتعمّده مساعدة أخيه الصادرة بشأنه بطاقة إيداع من قاضي التحقيق بالقطب

2022/07/22 أخبار, المصدر, تونس, مجتمع

أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في المنستير اليوم شخصا إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لتعمّده مساعدة أخيه الصادرة بشأنه بطاقة إيداع من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الفرار وفق ما أفاد به (وات) مساعد الوكيل .العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن حجا.

وأوضح فريد بن جحا أنّ قانون مكافحة الإرهاب يعاقب أي شخص يساعد شخصا آخر صادرة بشأنه بطاقة جلب وبالتالي وقع الاحتفاظ بالشخص الذي ساعد أخيه في عملية التّخلص من الوحدات الأمنية والفرار.

وكانت النيابة العمومية بالمنستير أذنت لمنطقة الأمن الوطني في قصر هلال بإلقاء القبض على الشخص الصادرة بشأنه بطاقة جلب من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتفطّن إلى العملية شقيقه وهاتفه حسب ذات المصدر القضائي.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn