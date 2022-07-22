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زيادة هامة في عدد الوافدين على المنطقة السياحية سوسة القنطاوي وفي عدد الليالي المقضّاة خلال شهر جويلية 2022

2022/07/22 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

شهدت المنطقة السياحية سوسة القنطاوي خلال الفترة الممتدّة من 11 الى غاية 20 جويلية زيادة هامة قدرت ب 342?7% في عدد الوافدين حيث بلغ عددهم 51944 حريفا مقابل 11734 حريفا زاروا المنطقة خلال السنة الماضية وفق ما أكّده المندوب الجهوي للسياحة بسوسة توفيق القايد.
وأضاف القايد في تصريح لـ(وات) اليوم الجمعة ان ولاية سوسة سجلت خلال نفس الفترة زيادة ب 274?4% في عدد الليالي المقضّاة حيث بلغ عددها 187257 ليلة مقابل 50020 ليلة بالسنة الماضية
واكد ان هذه الأرقام كان لها انعكاس ايجابي خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية الى غاية 20 جويلية 2022 حيث سجلت الولاية زيادة ب 223?8% في عدد الوافدين الذين بلغ عددهم 87162 حريفا مقابل 26922 حريفا زاروا الجهة في السنة الماضية
كما سجلت الجهة خلال نفس الفترة زيادة ب 190?3% في عدد الليالي المقضّاة التي بلغ عددها 320398 ليلة مقابل 110364 ليلة بالسنة الماضية
وذكر القايد ان المنطقة السياحية سوسة القنطاوي سجلت خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي الى غاية 20 جويلية 2022 زيادة ب 154?1% في عدد الوافدين حيث بلغ عددهم 394827 حريفا مقابل 155395 حريفا بالسنة الماضية
كما سجلت الجهة خلال نفس الفترة زيادة ب 178,9% في عدد الليالي المقضّاة حيث بلغ عددها 1.191.575 ليلة مقابل 427181 ليلة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية 2021.

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