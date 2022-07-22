دخان كثيف يحجب الرؤية على مستوى مرناق بالطريق السيارة تونس /الحمامات بسبب اندلاع حريق..

أعلنت الإدارة العامّة للحرس الوطني عن وجود دُخان كثيف بالطريق السيّارة أ01 (تونس / الحمّامات) من الكلم 10 إلى الكلم 15 مُستوى منطقة مرناق بالإتجاهين نتيجة اندلاع حريق.

ودعا الحرس الوطني، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية الجمعة، مُستعملي الطريق الى أخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السّرعة مع استعمال الأضواء أثناء التنقل والتقيّد بقواعد السيّر والجولان.

وأكدت الادارة العامة للحرس الوطني، أنه يمكن الاتصال بمكتب الإرشاد المروري بإدارة عمليّات الحرس الوطني على الأرقام التالية: 71690445 و 71963512.

كما يُمكن الإتصال على هاتف النجدة 193.

أيمن