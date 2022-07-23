صفاقس : الهيئتان الفرعيتان للانتخابات صفاقس1 و2 استكملتا استعدادتهما اللوجستية للاستفتاء على أكمل وجه

استكملت الهيئتان الفرعيتان للانتخابات صفاقس1 و2 ، استعدادتهما اللوجستية على اكمل وجه للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، المنتظر الاقتراع عليه ب”نعم” او “لا” يوم 25 جويلية الجاري، وفق ما أكّده اليوم السبت، المنسّق الجهوي للادارة الفرعية للانتخابات ناجح بالغيث، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.

وأوضح بلغيث، انه سيتم منذ صباح يوم غد الاحد، الموافق ليوم الصمت الانتخابي، نقل جميع المواد الانتخابية العادية والحسّاسة الى المخزن الجهوي، قاعة محمد علي عقيد، ومن ثمة توزيعها على 208 مراكز اقتراع و455 مكتب اقتراع في صفاقس1 و161 مركز اقتراع و491 مكتب اقتراع في صفاقس2 ، وذلك عن طريق وحدات الجيش الوطني.

وبالنسبة للخروقات المرتكبة اثناء الحملة الخاصّة بالاستفتاء على الدستور الجديد، لم يتم تسجيل خروقات جسيمة من قبل المشاركين في الحملة على مستوى كل من الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1 والهيئة الفرعية للانتخبات صفاقس2 ، سوى البسيطة منها، وفق المسؤولين عن الهيئتين.

وفي هذا السياق، ذكر رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1 ، لطفي الحبيب، ان الخروقات التي تم رصدها بسيطة حيث تمثلت اساسا في عدم احترام آجال الاعلام بالنشاط وتغيير محتوى النشاط او الغاء نشاط دون اعلام الهيئة.

وعن الخروقات التي تم تسجيلها في الدائرة الانتخابية صفاقس2، من قبل المشاركين في الحملة الانتخابية حول الاستفتاء على الدستور الجديد، افاد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس2، مصطفى التركي، ان هذه الخروقات تمثّلت في عدم احترام آجال الاعلام بالانشطة واستعمال شبكة عمومية بدون ترخيص من المزود واستعمال مؤسسات خاصة غير مفتوحة للعموم على الدوام والتعليق في غير الاماكن المخصصة واغاء نشاط دون اعلام مما يسبب في استنزاف الموارد البشرية، مشيرا الى ان هذه الخروقات تعد بسيطة باستثناء الخرق الجسيم الذي حصل امس الجمعة في أحد المساجد والذي تمثّل في استعمال دور العبادة لتمرير خطاب ذي أغراض سياسية ، مشيرا إلى أن تتبّع هذا الخرق ليست المسؤولة عنه الهيئة الفرعية للانتخابات بل وزارة الشؤون الدينية.

يذكر ان عدد الناخبين التابعين للدائرة الانتخابية صفاقس1 هم 339209 ناخبين اما عدد الناخبين التابعية للدائرة الانتخابية صفاقس2 فهم في حدود 408500 ناخبا .