قفصة: حركة الشعب تختتم حملتها الوطنية الدعائية المساندة للاستفتاء على مشروع الدستور والتصويت له “بنعم”

اختتم حزب حركة الشعب اليوم السبت بولاية قفصة حملته الوطنية الدعائية المساندة للاستفتاء على مشروع الدستور يوم 25 جويلية القادم حيث نظم الحزب تجمعا عاما بساحة احمد التليلي بقفصة المدينة وسط حضور أنصاره وعدد من قياداته من بينهم الأمين العام للحزب زهير المغزاوي.

وقال الأمين العام للحزب ، ان اختيار ولاية قفصة لاختتام الحملة الوطنية الدعائية المساندة للاستفتاء على مشروع الدستور يوم الاثنين القادم، جاء لرمزيتها التاريخية في تاريخ الكفاح المسلح ضد المستعمر والمعارك التي كانت ضد الاستبداد، مشيرا إلى أن هذا التجمع هو فرصة لحث المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور والتصويت “بنعم”.

واضاف زهير المغزاوي في تصريح لوات ، أن التصويت “بنعم” على مشروع للدستور هو مسألة أعمق من الدستور في حد ذاته بل هو مسألة القطع مع مرحلة عاشها الشعب التونسي لم يحقق فيها انتظاراته وكانت الحصيلة شهداء وتفقيرا وزيادة في الفساد طيلة 10 سنوات.

واعتبر المغزاوي ان تاريخ يوم 25 جويلية فتح افقا جديدة لشعب تونس، مضيفا ان المرحلة القادمة هي فرصة لبناء تونس اجتماعية لا يظلم فيها أحد حسب وصفه.