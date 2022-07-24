بن عروس: توزيع المواد الانتخابية على مختلف مراكز الاقتراع وتسجيل 80 محضر مخالفة انتخابية على امتداد الحملة

شرعت الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، صباح اليوم الأحد، في توزيع المواد الانتخابية على مختلف مراكز الاقتراع التابعة للدائرة الانتخابية بالجهة قبل يوم من انطلاق عملية الاقتراع على مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء.

وأفاد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات الكيلاني هلال انه قد تم تأمين إيصال جل المواد الانتخابية إلى اغلب المراكز ويتواصل العمل للانتهاء من توزيع ما تبقى منها خلال الساعات القادمة على المراكز المحددة وذلك بالتنسيق مع المؤسستين الأمنية والعسكرية.

وفي سياق متصل أحصت الهيئة 88 إعلاما بنشاطات متنوعة خلال الحملة الانتخابية، تقدمت بها أحزاب وأفراد وجمعيات بمختلف مناطق الجهة في الفترة المتراوحة بين 3 و23 جويلية 2022.

كما أحصت الهيئة 80 محضر مخالفة انتخابية تتراوح القرارات فيها بين الحفظ والتنبيه والإزالة والحجز.

يذكر أن عدد مكاتب الاقتراع بالدائرة الانتخابية ببن عروس التي يبلغ عدد المسجلين بها حوالي 500 ألف مسجل تم ضبطه في حدود 580 مكتبا موزعين على 153 مركز اقتراع.