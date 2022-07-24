هيئة الانتخابات تدعو الناخبين في الخارج والداخل الى التثبت من مراكز اقتراعهم بشكل مسبق

دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،اليوم الأحد في بلاغ، عموم الناخبين خارج أرض الوطن وبداخله الى التثبت مسبقا من مراكز الاقتراع المسجلين بها قبل التوجه اليها، وذلك حرصا على “سلاسة العملية الانتخابية ليومي 24 و 25 جويلية الجاري .

وأضافت الهيئة أن عملية التثبت تلك سواء عبر موقع الواب https://touenssa.tn أو عبر خدمة الارساليات القصيرة *195* رقم بطاقة التعريف الوطنية# هدفها “تفادي أي اضطراب من شأنه المس من حسن سير العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع.

وكانت مراكز الاقتراع في الخارج قد فتحت ابوابها لاستقبال الناخبين ايام 23 و24 و 25 جويلية الجاري من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء وفق التوقيت المحلي لبلد التصويت .

وتجرى غدا الاثنين عملية الاستفتاء في داخل الجمهورية ، ويبلغ عدد المسجلين في السجل الانتخابي 9 ملايين و296 الف ناخب من بينهم 348 الف و876 ناخبا مسجلا بالخارج.