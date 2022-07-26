قابس: تسجيل حالة وفاة و170 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، إلى جانب 170 اصابة جديدة توزّعت إلى 74 اصابة بقابس الجنوبية، و67 بوذرف، و21 بالمطوية، و03 اصابات بمنزل الحبيب، واصابتين بكل من غنوش ومارث، واصابة واحدة بالحامة، وذلك من مجموع 400 عيّنة تحليل.

وبموجب الإصابات الجديدة، يبلغ العدد الجملي للأشخاص المصابين بالوباء والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية إلى حد اليوم 30808 شخصا من بين 31626 شخصا ثبتت إصابتهم منذ بداية الجائحة.

هذا ويبلغ عدد الحالات النشيطة بالجهة حاليا 817 حالة تتوزع إلى 361 حالة بقابس الجنوبية، و206 حالات بمارث، و114 حالة بمارث، و42 بمطماطة الجديدة، و31 بالمطوية، و29 بالحامة، و21 بقابس المدينة، و06 حالات بقابس الغربية، و05 حالات بمنزل الحبيب، وحالتين بغنوش.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 204 إصابة لكل 100 ألف ساكن، فيما يقيم 13 مريضا ومريضة بأقسام “كوفيد 19” بمستشفيات الجهة.