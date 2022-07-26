تسجيل نحو 1700 إصابة بجدري القردة في فرنسا..

قال وزير الصحة الفرنسي فرانسوا برون إن عدد الذين أصيبوا بجدري القرود في فرنسا بلغ نحو 1700 شخص.

وأضاف برون، أمس الاثنين، أن الحكومة فتحت حتى الآن نحو 100 مركز تطعيم ضد مرض جدري القرود وأن أكثر من ستة آلاف شخص تلقوا تطعيما وقائيا، داعيا المرضى الذين يعانون من ظهور بثور على الجلد أو أعراض أخرى إلى عزل أنفسهم على وجه السرعة. كما قال برون إنه لا يرى تهديدا كبيرا لعامة الناس، مضيفا أن الحكومة ستركز حملة التطعيم على الفئات المستهدفة التي تعتبر الأكثر عرضة للخطر.

وقال برون في مقابلة مع تلفزيون (بي.إف.إم) “يمكن أن يصاب المرء عن طريق الاحتكاك ببثور (على جلد) المريض”. وأضاف أن معظم الإصابات حدثت في منطقة باريس، مشيرا إلى أن مركزا رئيسيا للتطعيم سيتم افتتاحه في العاصمة هذا الأسبوع.

وكالات