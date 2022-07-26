خطأ يتسبب في تعطيل عملية الفرز بهذه الجهة..#خبر_عاجل

تتواصل عملية فرز الاصوات الخاصة بالاستفتاء على مشروع الدستور لسنة 2022 بالدائرة الانتخابية نابل1 (9 معتمديات ).

وقد تم فيها الانتهاء من فرز أصوات معتمدية دار شعبان الفهري الى حد الان بنتيجة :

14333: نعم

725 : لا

عدد الأصوات المصرح بها :15058

وبالدائرة الانتخابية نابل 2 والتي تضم (6 معتمديات ) حيث تم الانتهاء من عد أصوات معتمدية قرمبالية : نعم:19468

لا: 1017

عدد الاصوات المصرح بها :20485

ويذكر أن 3 صناديق تم فيها وضع الكيس الامن داخل صندوق الاقتراع مما استوجب حضور عدل منفذ لفتحه واخراج الكيس ومن ثم اعادة غلقه واستئناف عملية الفرز التي تعطلت جراء هذا الخطأ وفق ما افاد به المشرفون على عملية العد والفرز وفق جوهرة اف ام.