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تسجيل جرائم انتخابية في الاستفتاء: الناطق باسم الهيئة يحسمها..#خبر_عاجل

2022/07/26 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التليلي المنصري ” في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء ، أن الهيئة تتلقى تقارير حول المخالفات والخروقات التي رافقت العملية الانتخابية، مبرزا أنه إلى حدّ الآن لم يتم تسجيل خروقات جسيمة تصل إلى حدّ الجرائم الانتخابيّة، كما يعرّفها القانون، تتسبّب في تغيير النّتائج.

وقال في هذا السياق ” إنّ تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الاثنين (يوم الاقتراع) يعتبر مخالفة انتخابية”، لكنه استبعد أن يكون قد أثر على نتائج الاستفتاء.

ولاحظ أنّ النتائج الأوليّة للاستفتاء التي سيقع الإعلان عنها مساء اليوم تصبح، حسب القانون، نهائية يوم 30 جويلية الحالي إذا لم يتم تقديم طعون لدى المحكمة الإداريّة، أما في حال تقديم طعون فإنّ نتيجة الاستفتاء النهائية ستكون يوم 28 أوت القادم.

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