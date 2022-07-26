مدنين/استفتاء: الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات تستكمل التعرف على نتائج أغلب المعتمديات

استكملت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بمدنين التعرف على النتائج الأولية للتصويت في استفتاء 25 جويلية حول الدستور الجديد، بالنسبة لأغلب المعتمديات، على أن تعلن عن نتائج كامل الدائرة الانتخابية مع الانتهاء من فرز أصوات معتمدية جرجيس.

وتبين من النتائج الأولية تسجيل معتمدية جربة حومة السوق أكبر نسبة مشاركة بلغت 26 فاصل 21 بالمائة، وبلغت نسبة الأصوات التي أدلت ب”نعم”، 93 فاصل 85 بالمائة مقابل 9 فاصل 15 بالمائة لمن صوتوا ب”لا”، فيما سجلت أقل نسبة المشاركة بمعتمدية مدنين الجنوبية ب9 فاصل 27 بالمائة، منها 91 فاصل 57 بالمائة ب”نعم” و8 فاصل 43 بالمائة ب”لا”.

وتأتي معتمدية سيدي مخلوف في المرتبة الثانية في نسبة المشاركة في انتظار نتائج معتمدية جرجيس بنسبة 23 فاصل 66 بالمائة، منها 92 فاصل 75 بالمائة من الأصوات مع الدستور الجديد و7 فاصل 25 رافضة، ثم معتمدية جربة ميدون التي بلغت فيها نسبة المشاركة 22 فاصل 99 بالمائة (93 فاصل 60 مع “نعم” و6 فاصل 40 مع “لا”).

وسجلت معتمدية بني خداش نسبة إقبال بلغت 16 فاصل 98 بالمائة منها 90 فاصل 48 بالمائة نسبة الاصوات الموافقة على الدستور الجديد و9 فاصل 52 صوتوا ب”لا”، فيما كانت نسبة المشاركة بمعتمدية بن قردان 16 فاصل 69 بالمائة وبلغت فيها نسبة الاصوات الموافقة على الدستور 92 فاصل 48 بالمائة و7فاصل 52 بالمائة نسبة الرافضين، في حين سجلت معتمدية مدنين الشمالية نسبة اقبال بلغت 11 فاصل 41 بالمائة منها 92 فاصل 59 بالمائة نعم و7 فاصل 41 لا.

يذكر ان الدائرة الانتخابية بمدنين سجلت نسبة مشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد قدرت ب17 فاصل 49 بالمائة.