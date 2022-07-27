هيئة الانتخابات:خطأ مادي تسرب في نتائج الاستفتناء وتم تلافي الاشكال

افادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان “خطأ ماديا” تسرّب بادراج جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرارنتائج الاستفتاء بإحدى صفحاته، وأنه تمّ تلافي هذا الإشكال بسحب الصفحة المشار إليها من الملحق الرّسمي المعتمد.

واكدت الهيئة في بلاغ اليوم الأربعاء أنّ النتائج التي أعلنتها صحيحة ولا تشوبها أية أخطاء وأنها نشرت جميع التفاصيل التي تمّ عرضها بالمركز الإعلامي مباشرة بعد الانتهاء من الإعلان عن النتائج الأوليّة مضيفة ان عملية تجميع النتائج الخاصة بالاستفتاء تمّت طبق القوانين والإجراءات الترتيبية المعمول بها.

وأضافت في هذا الصدد ،أن النتائج المصرح بها هي نتائج أوليّة وقابلة للطعن أمام الجهة القضائية المختصة التي لها وحدها حقّ البتّ في صحّتها، وفق نصّ البيان.