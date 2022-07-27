فظيع: يقتلونه ويبيعون جراره للمشاركة في حرقة..

تمكنت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالمهدية، من الكشف عن جريمة قتل جدت يوم 22 جويلية الحالي، بإحدى الضيعات الفلاحية بمعتمدية هبيرة من ولاية المهدية وإيقاف 4 شبان فى العشرينات من العمر.

وتتمثل تفاصيل الجريمة في العثور على جثة كهل حاملة لآثار عنف مع سرقة الجرار الفلاحي الذي كان يستعمله في الري، وفق ما أفاد به مصدر أمني لاذاعة “الجوهرة أف أم”.

و قد تعهد قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بالمهدية بالموضوع، حيث توجه لإجراء المعاينة مع الطبيب الشرعي وفرقة الأبحاث العدلية أين تأكدت لهم فرضية العمل الإجرامي.

كما بيّنت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالمهدية أن الشبان الأربعة اتفقوا على سرقة جرار من إحدى الضيعات الفلاحية وبيعه من أجل استغلال المبلغ المالي فى المشاركة في عملية هجرة غير نظامية فى اتجاه السواحل الإيطالية، وقاموا بتعنيف الكهل إلى أن أغمي عليه وقاموا بدهسه، ثم تنقلوا على متن الجرار إلى مدينة عقارب من ولاية صفاقس أين تم اخفائه.

وقد تم تحديد مكان المتورطين في كل من ولايات سوسة والكاف وبن عروس، وإيداعهم السجن في انتظار محاكمتهم.