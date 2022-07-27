بايرن ميونيخ يتخلى عن فكرة التعاقد مع كريستيانو رونالدو

قال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ اليوم الأربعاء إن العملاق الألماني ناقش داخليا إمكانية التعاقد مع كريستيانو رونالدو لكنه قرر في النهاية التخلي عن الفكرة.

وأضاف كان لمجلة سبورت بيلد الألمانية “ناقشنا هذه المسألة. لو لم نفعل لكان قد جانبنا الصواب.. أنا شخصيا أعتبر كريستيانو رونالدو أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق”.

وتابع كان “توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه على الرغم من كل التقدير لكريستيانو فانه لا يتناسب مع فلسفتنا الحالية”.

وثارت تكهنات كثيرة حول مستقبل المهاجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما مع مانشستر يونايتد بعد أن ذكرت تقارير أنه أبلغ النادي برغبته في الرحيل حتى يتمكن من اللعب في رابطة أبطال أوروبا، حيث ربطته عدة تقارير باحتمال الانتقال إلى بايرن ميونيخ.

ولم ينضم الدولي البرتغالي، الذي سجل 24 هدفا في جميع المسابقات مع يونايتد الموسم الماضي ليحتل الفريق المركز السادس في البطولة الانقليزية ويخفق في التأهل لرابطة أبطال أوروبا، إلى يونايتد في جولة خارجية استعدادا للموسم الجديد بدأت في تايلاندا بسبب ظروف عائلية.

وكان بايرن، الذي فاز الموسم الماضي بلقب البطولة الألمانية للمرة العاشرة تواليا، قد اعلن عن ضم جملة من اللاعبين في صفوفه، على غرار اللاعب الفرنسي الواعد ماتيس تيل والمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت والمهاجم ساديو ماني بالإضافة إلى ثنائي أياكس أمستردام ريان خرافنبرخ والمغربي نصير مزراوي، مقابل مغادرة هدافه البولوني روبرت روبرت ليفاندوفسكي في وقت سابق هذا الشهر إلى برشلونة.