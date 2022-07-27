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تخصيص مجلس وزاري للنظر في أهم التوصيات حول تقييم وإصلاح منظومة الصفقات العمومية

2022/07/27 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

خصص مجلس وزاري انتظم، الإربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، للنظر في توصيات ومقترحات اللجنة الوطنية لاصلاح منظومة الصفقات العمومية بإشراف رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، بحسب ما أوردته رئاسة الحكومة على صفحتها.

واستعرض المجلس الوزاري أهم المقترحات والتوصيات المنبثقة عن عملية تقييم منظومة الصفقات العمومية وفقا لمنهجية OCDE-MAPSII، كما أكد على أهمية مزيد العمل على تحسين الامر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

وأعربت رئيسة الحكومة، عن أن توصيات ومقترحات اللجنة الوطنية لاصلاح منظومة الصفقات العمومية، التّي أفرزتها عملية التقييم والتشخيص، من شأنها أن تعزز الشفافية والنزاهة وحوكمة الصفقات العمومية وترفع من نجاعة الشراءات العمومية وترشدها فضلا عن تبسيط إجراءات الصفقات العمومية.

وتضم اللجنة الوطنية لإصلاح منظومة الصفقات العمومية 45 إطارا من موظفي الدولة فضلا عن مشاركة ممثلين عن هيئات الرقابة وممثلي المجتمع المدني، وقد تولت اللجنة اعداد تقرير مفصل حول تقييم منظومة الصفقات العمومية قدّم حوالي 120 توصية لإصلاح هذه المنظومة وتعديلها.

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