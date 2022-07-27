سيدي بوزيد: الاحتفاظ بشخص وإدراج مجموعة أشخاص آخرين بالتفتيش على خلفية شبهات فساد

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، بالاحتفاظ بشخص وإدراج شخصين آخرين، أحدهما وسيط قمرقي، بالتفتيش، من أجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك والتدليس ومسك واستعمال مدلس، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي.

وبين الغنيمي في تصريح ل”وات”، أن ما سبق جاء على خلفية ضبط فرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد لشخص متحوز بسيارة مرفوقة بترخيص ديواني مدلس.

وفي موضوع آخر، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، اليوم كذلك، بإدراج 4 أشخاص بالتفتيش لتحصنهم بالفرار وعدم الحضور لدى باحث البداية، رغم استدعاء طبق القانون، وهم رئيس إحدى البلديات التابعة لولاية سيدي بوزيد، ومستشار بلدي بها، وصاحب مكتب دراسات ومقاول، وذلك على خلفية شكاية تتعلق بشبهة فساد في ما يخص تعبيد مسالك فلاحية ببلدية فايض مفصلة بتقرير اختبار عدلي معد من طرف خبير عدلي معين للغرض، وسيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين بشأنهم، وفق ما أفاد به جابر الغنيمي .