حجز مبلغ مالي هام من العملة الأجنبية المزيّفة لدى شخص أجنبي بالحمامات..وهذه التفاصيل..

على إثر توفر معلومات مفادها تقدّم إمرأة إلى أحد البنوك بجهة الحمامات بورقة نقدية مزيفة من فئة 500 أورو قصد صرفها ، قامت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالحمامات بالتحرك على الفور والقبض على المعنية في وقت وجيز وبالتحري معها أكدت أن المبلغ المالي المحجوز قامت بتسلّمه من قبل شخص أجنبي الجنسية.

للغرض قامت الوحدات الأمنية المذكورة بعد التنسيق مع النيابة العمومية بمداهمة منزل المظنون فيه الذي يستغله على وجه الكراء، وبتفتيشه تفتيشا دقيقا عُثر بداخله على أوراق نقدية أجنبية مزيفة من فئتي 100 و 500 أورو كما أمكن في وقت لاحق القبض على المظنون فيه بأحد المقاهي بالجهة.

باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنهما والأبحاث متواصلة.