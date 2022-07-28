هذا ما قرره القضاء في حق اللاعب صالح الماجري..

اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوية قرارا يقضي بإطلاق سراح لاعب الفريق الوطني لكرة السلة صالح الماجري، وذلك بعد عرضه على النيابة العمومية اليوم بالمحكمة المذكورة بتهمة هضم جانب موظف عمومي وفق ما نقلته موزاييك.

وسبق أن أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، الثلاثاء 26 جويلية 2022، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ لاعب الفريق الوطني لكرة السلة صالح الماجري.

ويذكر أنّ اللاعب الدولي، وحسب أوراق القضية قد دخل في شجار، مساء يوم الخميس 22 جويلية 2022، مع دورية للحرس الوطني بجهة بوسالم من ولاية جندوبة.

وبعد استشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة، تمّ إدراجه بالتفتيش، وقد تمّ إيقافه مساء الجمعة 23 جويلية 2022، وإيداعه سجن الإيقاف وعرضه الثلاثاء، على أنظار النيابة العمومية التي أصدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن.