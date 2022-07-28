حجز كمية من ”الكوكايين” بأريانة بقيمة 450 ألف دينار

في إطار التصدي لظاهرة تهريب وترويج المخدرات، توفرت معلومات لدى الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية مفادها اندماج ثلاثة أشخاص أحدهم عامل بالخارج في مجال جلب مخدر “الكوكايين” من بلد أجنبي الى البلاد التونسية عبر ميناء حلق الوادي.

وأفادت المعلومات أن العامل بالخارج سيتولى تهريب شحنة من المخدرات خلال الأيام القادمة قصد تسليمها لشركائه المذكورين أعلاه بغاية ترويجها بتونس

وبعد إجراء التحريات الميدانية والفنية المعمقة تأكد حلول المعني على متن شاحنة رفقة شخص آخر، وعليه تمت مراقبة الشاحنة المذكورة منذ حلولها ومغادرتها ميناء حلق الوادي الى حين وصولها الى جهة أريانة الصغرى ثم تنقل المعني الى منزل شركائه أين تولى إخفاء الشحنة المذكورة.

ووفق المعطيات المتوفرة فقد تم بعد التنسيق مع النيابة العمومية مداهمة المنزل وبتفتيشه تم ضبط المشبوه فيهم وبحوزتهم 11 كيس بلاستيكي شفاف أبيض اللون من مخدر الكوكايين تزن جمليا 1.3 كلغ بقيمة مالية تناهز حوالي 450 ألف دينار وميزان الكتروني ومبلغ مالي قدره 1350 أورو و920 دينار، وفق بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني

باستشارة النيابة العمومية وإعلامها بحيثيات الموضوع أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف وحجز الشاحنة المستعملة في تهريب شحنة المخدرات المحجوزة وإجراء اللازم في شأنهم طبقا للقانون