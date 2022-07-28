قفصة: تسجيل 353 مخالفة اقتصادية منذ مطلع الشهر الجاري

سجّلت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للادارة الجهوية للتجارة بقفصة منذ غرة جويلية الجاري والى غاية اليوم الخميس 353 مخالفة اقتصادية خلال 1004 زيارات تفقد شملت المحلات المفتوحة للعموم، والاسواق، ومسالك التوزيع، ووسائل نقل البضائع عبر الطرقات، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة بالجهة منير الجلولي.

وأوضح الجلولي، في تصريح لـ”وات”، أن المخالفات تعلّقت بعدم إشهار الاسعار، والبيع بأسعار غير قانونية، وعدم إشهارها والترفيع فيها، والاخلال بتراتيب الدعم، ومسك وبيع منتوجات مجهولة المصدر ومواد أخرى، وتمثلت المحجزوات في حوالي 2،6 طنا من الفارينة، اضافة لمواد علفية، وسجائر، وكميات من السكر.

وأضاف ان الادارة الجهوية للتجارة بقفصة فتحت محاضر بحث ضد المخالفين لاحالتها على أنظار القضاء للبت فيها، مشيرا إلى أن عدد فرق المراقبة الاقتصادية التي تولّت القيام بحملات الرقابة خلال هذه الفترة بلغ 127 موزعة على كافة معتمديات ولاية قفصة وبحصص صباحية ومسائية وليلية.