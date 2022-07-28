الرابطة المحترفة الاولى: مستقبل سليمان يستأنف التمارين يوم 8 أوت القادم

حدد مستقبل سليمان تاريخ 8 أوت القادم موعدا لاستئناف التمارين لفريق أكابر كرة القدم.

وجاء ذلك في بيان للهيئة المديرة للفريق أكدت خلاله انّ استئناف التمارين لفريق أكابر كرة القدم استعدادا للموسم الرياضي 2022-2023 سيكون بداية من يوم الاثنين 8 أوت 2022 على الساعة الخامسة مساء بالملعب البلدي بسليمان.

يذكر أنّ مستقبل سليمان كان قد ضمن البقاء في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد أن أنهى مرحلة المجموعات (المجموعة الثانية) في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و5 تعادل مقابل 5 هزائم.