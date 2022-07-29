حكم جديد بالسجن في حقّ سيف الدين مخلوف: المحامية إيناس الحرّاث توضّح #خبر_ عاجل

نفت محامية سيف الدين مخلوف ، إيناس الحراث صدور حكم بالسجن في حق سيف الدين مخلوف معتبرة أن الهدف من نشر هذا الخبر هو الضغط و تشتيت الانتباه عن الاستفتاء ” وجب نشر أخبار زائفة من هذا القبيل يتناقلها من لا ضمير لهم دون تثبت و لا تدقيق و ترضي النفوس الحاقدة و لو بالاوهام ” ، وفق تعبيرها .

و كتبت إيناس الحراث:

هل صدر حكم سجني جديد في حق الاستاذ مخلوف ؟

– احيل الاستاذ مخلوف في أكثر من ملف كلها محل متابعة من فريق دفاعه و لم يصدر أي حكم جديد في اي ملف منها.

– الصحفية التي نشرت الخبر دون ان تذكر اي دائرة و اي محكمة اصدرت الحكم و في اي ملف صدر أجابت حين طلبت منها التفاصيل : ” قيل انه في ملف الكلوار” و طبعا هذا غير صحيح كون الملف المذكور في التعقيب و لم تعين فيه جلسة اصلا.

– غياب حرفية ناقلي الخبر يضطرنا للتخمين و نفي الفرضيات الواحدة تلو الأخرى و بالتالي :

* هل هو ملف جديد ؟

– لا ام يقع إعلام الفرع بملف جديد.

* هل غفلنا عن متابعة أحد الملفات او حصل لبس بخصوص المآلات؟

– لا الدائرة الجناحية الصيفية تنظر أساسا في ملفات الموقوفين خلال العطلة القضائية و ليس في ملفات السراح.

و للتذكير صدر ت في شهر ماي الماضي أحكام قضية المطار ، تتمثل في الحكم على سيف الدّين مخلوف بعد 5 أشهر سجنا ، نضال سعودي : 5 أشهر ، مهدي زقروبة : 6 أشهر ، محمّد العفاس : 3 أشهر ، ماهر زيد : 3 أشهر ، لطفي الماجري ( مسافر قام بتصوير الأحداث ) : 3 أشهر و عبد اللّطيف العلوي : عدم سماع الدّعوى.