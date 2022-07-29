تحديد زمان ومكان سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

أول تصريح لصالح الماجري إثر مغادرة السجن

الطعن في نتائج الاستفتاء: المحكمة الاداريّة توضّح

اطلاق نار في الهواء خلال مطاردة أمنيّة بالقيروان.. وهذه التفاصيل

﻿ قيس سعيد يؤكد ضرورة إيجاد حلول من شأنها تحسين أوضاع التونسيين والإسراع بفتح ملفات الفساد

2022/07/29 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، الجمعة، في لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، أن ” الواجب يقتضي اليوم إيجاد الحلول التي من شأنها تحسين أوضاع التونسيين الذين تمّ تناسيهم بل التّنكيل بهم في كل مرافق الحياة”.

وتمّ التعرّض في هذا اللّقاء، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية اليوم، إلى عديد ملفّات الفساد وضرورة الإسراع بفتحها كلّها وإحالتها على القضاء حتّى يبتّ فيها في آجال معقولة وألاّ تبقى هذه الملفات دون بتّ لسنوات طويلة.

كما تناول سعيد والزاهي عددا من المواضيع وخاصّة منها الأوضاع الصّعبة الي يعيشها جزء كبير من التونسيين.

و يأتي هذا اللقاء بعد أيام من تصويت قرابة 94,6 بالمائة من الناخبين التونسيين بنعم على مشروع الدستور الجديد الذي عرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn